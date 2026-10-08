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REANUDA EL BRASILEIRAO

Flamengo sale a la cancha dos veces en cuatro días

X (@Flamengo)

Por Redacción

El rival de Estudiantes en la semifinal de la Copa Libertadores, Flamengo, estará jugando esta noche ante el Santos para defender la punta en soledad del Brasileirao, el torneo local que tiene tanta importancia en el país. Será la posibilidad de ver cómo reacciona el equipo a sus bajas y cómo está antes de volver a salir a la cancha y viajar a la Argentina.

El tema es así, el Mengao juega esta noche en Santos y el domingo enfrentará a Fluminense en el clásico carioca a disputarse en el estadio Maracaná y para el que ya no quedan más localidades.

Flu se presentará esta noche en dicho estadio que fue muy utilizado al punto que el fin de semana se disputó un partido de NFL y por eso la preocupación que no llegue de la mejor manera a tantos partidos. Los dos equipos de Río tendrán que hacer de local allí en las semis de la Copa Libertadores. Y ambos rechazaron que Vasco da Gama haga la localía en ese escenario ante Boca.

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