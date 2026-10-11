Floja cosecha para los juveniles albirrojos

Las categorías formativas de Estudiantes tuvieron una jornada agridulce en el cruce frente sus pares de Boca. En una nueva fecha del certamen juvenil que organiza la AFA, el Pincha consiguió dos victorias y sufrió cuatro derrotas, en una serie de encuentros que dejó un saldo desfavorable para los equipos albirrojos.

Los triunfos llegaron en la Cuarta y la Novena División. La categoría mayor se impuso por 2-1 frente al Xeneize, con los tantos de Silveti y González, mientras que los más chicos cerraron la jornada con una victoria por 2-1 como visitantes. En ese encuentro, Birrio fue la gran figura al convertir los dos goles del equipo platense.

La Quinta División, por su parte, no pudo ante Boca y cayó por 3-0, en tanto que la Sexta sufrió una derrota por 4-1. Daneri marcó el único tanto albirrojo en ese compromiso.

En las categorías menores, la Séptima perdió por 3-1 en condición de visitante, con Monterde como autor del gol de Estudiantes. Por su parte, la Octava tampoco logró sumar y cayó por 4-2, pese a las conquistas de Montiel y Bianchi. De esta manera, el Pincha cerró una jornada exigente ante uno de los rivales más importantes del fútbol juvenil argentino.

Con dos triunfos y cuatro caídas, las divisiones formativas albirrojas buscarán recuperarse en la próxima presentación y volver a sumar en el campeonato.