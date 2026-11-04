Florencia Mainet: de jugadora de hockey a azafata de yates de lujo

Tiene 42 años. Lo dice sin sonrojarse. Nació en La Plata. Desde chica jugó al hockey sobre césped en Estudiantes, Santa Bárbara, Universitario y San Luis. A pesar que dejó la actividad sigue despuntando el vicio por el deporte en el Pincha, ya que además de ser hincha del León, el Country Club de City Bell queda a pocas cuadras de su casa.

La protagonista de esta nota se llama Florencia Mainet, que supo hacer camino al andar en la vida. Estudió Turismo y Derecho, pero no concluyó ninguna de las carreras universitarias. Trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero Flor quería algo, salir de oficina para conocer el mundo.

Por eso se puso a buscar distintas alternativas laborales donde se pudiera ganar plata y le cumpliera su deseo de recorrer distintos puntos del planeta como siempre lo soñó. “Un día estaba viendo un video de YouTube y en un tramo de tres segundos escuché las palabras de azafata de yates de lujos”, comenta Florencia en la entrevista a EL DIA.

Más adelante agregó que “enseguida me puse a googlear sobre el tema y encontré muchas alternativas, ya que además de conocer y recorrer el mundo me pagaban un buen sueldo por ello”, resaltó.

Por tal motivo, en 2018 decidió dar un giro radical. Tenía 34 años. Renunció a su trabajo, dejó atrás la comodidad de lo conocido y apostó por una industria tan exigente como fascinante: la de los yates de lujo. Ese salto al vacío la llevó a construir una vida completamente distinta, en constante movimiento, entre mares azules, puertos internacionales y una carrera marcada por la independencia.

Las condiciones económicas son uno de los grandes atractivos de este rubro. Una azafata sin experiencia puede ganar alrededor de 2.500 euros mensuales, mientras que perfiles especializados como chefs o ingenieros superan con facilidad los 6.000 euros. A eso se suman beneficios claves como alojamiento, comida, seguro médico y vuelos cubiertos por la embarcación.

Las propinas, especialmente en megayates, pueden ser determinantes. Hay semanas en las que la tripulación llega a repartir hasta 10.000 euros, y en travesías largas, esa cifra puede escalar a 35.000 euros. Para muchos argentinos, esto representa la posibilidad concreta de ahorrar en divisa fuerte, ayudar económicamente a sus familias y proyectar otros emprendimientos.

Florencia llegó a cruzar tres veces el Océano Atlántico, atravesó la pandemia de Covid-19 y tuvo que soportar grandes tormentas. Conoció a megaestrellas del deporte, destacados y reconocidos actores y actrices de Hollywood y magnates del mundo informático todos multimillonarios. Como reserva de su actividad profesional prefiere preservar los nombres de esas personas.

Trabajar en esta industria le cambió la vida, y también despertó en ella el deseo de querer ayudar a otros a animarse a hacer algo distinto. “Hoy en día me animo a arriesgar más -siguió diciendo Florencia-, porque tengo mucho menos miedo que antes. Hacer lo que hice me dio una seguridad que pocas cosas en la vida te dan”.

Para este trabajo opina que se “requiere atención al detalle, discreción, organización y una gran orientación al servicio”, admitió Florencia a lo que añade que “también se necesita siempre tener mucha energía. Subimos y bajamos escaleras todo el tiempo. Es físicamente exigente, pero nos mantiene en forma”.

En estos momentos, Florencia Mainet se encuentra en tierra. Disfruta de la vida junto a su perro Waffle; mientras que ahora se dedica a realizar membresías para aquellos interesados que quieran volcarse a la industria de los yates de lujo. Lo pueden hacer mediante su Instagram: @florstewardess o por medio de la pagina web: https://www.navegaxelmundo.com.

Florencia Mainet en la redacción de EL DIA/ Gonzalo Calvelo La platense azafata de yates umpliendo sus funciones / IG