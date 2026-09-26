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El juvenil volvió de la selección y sería titular

Flores o Villa, la única duda del Vasco para enfrentar a Racing

el vasco le da indicaciones al pibe flores, que podría ser titular /@boca

Por Redacción

Rodolfo Arruabarrena tiene decidido poner lo mejor que tiene ante Racing Club en el Gigante, por lo que la idea es repetir la gran mayoría de los futbolistas que estuvieron presentes frente a San Lorenzo.

De cualquier forma, habrá un cambio obligado, ya que Álvaro Montero fue convocado por Colombia para la fecha FIFA y no estará disponible por lo que Leandro Brey volverá a la titularidad después de mucho tiempo.

Más allá de la modificación en el arco, Arruabarrena tiene la duda sobre la continuidad de Leonel Flores (estuvo entrenando con la Selección) o la posibilidad para Sebastián Villa. Flores es el único jugador que hace dudar al entrenador en el equipo de la Copa Argentina por la exigencia del trabajo con la albiceleste. De estar en buenas condiciones, el juvenil irá desde el arranque en Rosario.

La probable alineación para el clásico sería con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

Para este encuentro Boca tendrá varias novedades en la lista de convocados ya que Arruabarrena contará nuevamente con varios futbolistas que habían quedado afuera de las últimas citaciones, tales los casos de Ayrton Costa (dejó atrás un desgarro), Camilo Rey Domenech (lesión muscular), Enner Valencia y el juvenil Matías Satas, que jugó el Suramericano con la Juvenil.

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