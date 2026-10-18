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Fomento busca la “hazaña” ante SETIA en Los Hornos

Por Redacción

Después de haber perdido 6-1 ante SETIA, el partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Amateur, jugado la semana anterior, el Centro de Fomento Los Hornos intentará esta tarde alcanzar la “hazaña” futbolística, cuando a partir de las 16, en el predio ubicado en 58 y 132, enfrente nuevamente a SETIA, en la revancha de la serie. Dirige Sergio Monzón, de la Liga de Mercedes.

El equipo albiazul sabe que la parada es sumamente compleja, ya que deberá marcar cinco goles para forzar a los penales. En el cruce de ida, el cuadro de Ezeiza se fue al descanso con el 4-1 a favor, y en el complemento, cerró el resultado. El único gol de Fomento fue de Franco Basile.

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