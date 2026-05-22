Fórmula 1: cuándo se puede ver a Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal.

Colapinto llega a esta fecha del campeonato en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar séptimo hace tres semanas en el Gran Premio de Miami, donde redondeó su mejor actuación desde que está en la Fórmula 1. Allí, el argentino se mostró muy firme en todo momento, destacándose tanto en la clasificación para la sprint como para la carrera principal y con un gran ritmo en la carrera del domingo, donde prácticamente no cometió errores.

En lo que va del año, Colapinto ya sumó siete puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos.

A su vez, en la pelea por el título el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras con sólo 19 años y ya suma 100 puntos. Su escolta es el británico George Russell, compañero de equipo en la escudería alemana, con 80 unidades, mientras que la tercera colocación la ocupa el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.

La actividad en Canadá comenzará este viernes, en una jornada en la que disputará la única práctica libre a las 13:30hs., mientras que la clasificación para la sprint está programada para las 17:30hs.

El sábado será la sprint a las 13hs. y la clasificación para la carrera a las 17hs., en tanto que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, prevista para las 17hs.

La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, que se impuso por sólo 228 milésimas sobre su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, mientras que Colapinto finalizó en el decimotercer lugar.