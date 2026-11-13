La tradicional esquina de La Plata volvió a teñirse de rojo y blanco tras la consagración de Estudiantes en la Supercopa Argentina.

El Pincha consiguió esta noche en Córdoba una nueva estrella, la número 17 de su historia, y desató la celebración de sus hinchas, que rápidamente se acercaron al habitual punto de encuentro para festejar.

Con banderas, camisetas y cánticos, los simpatizantes albirrojos coparon 7 y 50 para celebrar otro título del León. Una postal que se repite cada vez que Estudiantes suma una nueva conquista.