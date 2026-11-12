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FOTOS | Colorido recibimiento al Pincha en Córdoba

El plantel arribó a Córdoba para la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia y recibió el respaldo de los hinchas en el hotel de concentración

Por Redacción

Estudiantes ya respira aire de final en Córdoba. El equipo conducido por Alexander "Cacique" Medina desembarcó de cara al enfrentamiento de este jueves frente a Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina, y fue recibido por la parcialidad albirroja.

Un importante grupo de hinchas se congregó en las inmediaciones del hotel para brindarle su caluroso apoyo al plantel. Con banderas desplegadas, bengalas de humo rojo y un color festivo recibieron a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

Convocados para la final de la Supercopa Argentina

Alexander Medina citó a los siguientes futbolistas para medirse ante Independiente Rivadavia:

  • Arqueros: Fabricio Iacovich (1), Muslera (16), Borzone (12) y Van der Tuin (30).
  • Defensores: Román Gómez / Núñez (4), Marcos Rojo (5), Gastón Benedetti (13), Leandro González Pírez (14), Santiago Arzamendia (15), Eric Meza (20), Tomás Palacios (24), Ramiro Funes Mori (26), Valente Pierani (35), Pereyra (36) y Nicolás Mancuso (40).
  • Mediocampistas: José Sosa (7), Tiago Palacios (10), Joaquín Tobio Burgos (17), Lucas Piovi (21), Alexis Castro (22), Axel Rodríguez (31), Gabriel Monsalve (34), Jalil Elías (39) y Bautista Kociubinski (52).
  • Delanteros: Guido Carrillo (9), Edelmiro Cetré (18), Adolfo Gaich (19), Lucas Alario (27), Facundo Aguirre (28), Fabricio Pérez (29) y Joaquín Correa (32).
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