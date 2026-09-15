FOTOS, EL DIA en Brasil | Los hinchas viajan a San Pablo para acompañar al Pincha

Los hinchas de Estudiantes empezaron a movilizarse rumbo a Sao Paulo para acompañar al equipo dirigido por Alexander Medina. Desde este lunes por la tarde, las camisetas albirrojas comenzaron a copar el aeropuerto para abordar los vuelos rumbo a la ciudad brasileña. En la jornada de ayer, desde el Club revelaron recomendaciones para aquellos que dirán presente en el estadio Neo Química Arena.

En la previa de un nuevo viaje masivo de hinchas hacia territorio brasileño por torneos internacionales, emitieron una severa advertencia dirigida a socios e hinchas: cualquier gesto, cántico o expresión de carácter racista, xenófobo o discriminatorio constituye un delito grave en Brasil y puede derivar en la detención inmediata de los involucrados.

El llamado a la responsabilidad se fundamenta en un marco legal sumamente estricto. La Ley Nº 14.532, vigente en el país vecino desde 2023, tipificó la injuria racial como delito de racismo. Según informó la propia Cancillería argentina, durante las últimas ediciones de la Copa Libertadores y Sudamericana, ya se registraron detenciones de ciudadanos argentinos por este tipo de episodios.

Un dato central para los hinchas que viajarán a San Pablo es que la legislación brasileña no contempla la libertad bajo fianza para estos casos. A su vez, el Consulado argentino en la ciudad paulista remarcó que las penas contemplan hasta cinco años de prisión con cumplimiento efectivo en cárcel.

unto con el llamado a mantener una conducta responsable dentro y fuera del estadio, la embajada consular y la institución emitieron una serie de pautas preventivas:

- Entradas oficiales: adquirir tickets únicamente por las vías formales autorizadas.

- Tolerancia cero a estupefacientes: recordar que el consumo y tenencia de drogas está gravemente penado por la ley local.

- Cobertura médica y legal: contar con un seguro de viaje amplio que incluya asistencia jurídica ante cualquier eventualidad.