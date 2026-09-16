Estudiantes se prepara para afrontar esta noche un partido decisivo ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el Neo Química Arena, el Pincha buscará cerrar la serie y meterse entre los cuatro mejores del torneo continental después de 17 años.

En las horas previas al encuentro, los alrededores del estadio de Corinthians comenzaron a teñirse de rojo y blanco. Hinchas de Estudiantes que llegaron desde La Plata y distintos puntos del país se acercaron hasta la zona para palpitar un partido que puede marcar otro capítulo importante en la historia internacional del club.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a esta instancia como el único representante argentino que continúa en la máxima competencia continental. Enfrente estará Corinthians, que buscará aprovechar la localía para revertir la serie.

EL DIA estuvo en la previa y habló con los hinchas de Estudiantes, que contaron cómo viven las horas anteriores a un partido que puede depositar al equipo platense en las semifinales de la Copa Libertadores.

VIDEO | ¿Los hinchas de Corinthians cuantos jugadores actuales de Estudiantes conocen?