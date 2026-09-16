Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Fotos y video | Los hinchas de Estudiantes vs Corinthians por Copa Libertadores

Por Redacción

Estudiantes se prepara para afrontar esta noche un partido decisivo ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el Neo Química Arena, el Pincha buscará cerrar la serie y meterse entre los cuatro mejores del torneo continental después de 17 años.

En las horas previas al encuentro, los alrededores del estadio de Corinthians comenzaron a teñirse de rojo y blanco. Hinchas de Estudiantes que llegaron desde La Plata y distintos puntos del país se acercaron hasta la zona para palpitar un partido que puede marcar otro capítulo importante en la historia internacional del club.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a esta instancia como el único representante argentino que continúa en la máxima competencia continental. Enfrente estará Corinthians, que buscará aprovechar la localía para revertir la serie.

EL DIA estuvo en la previa y habló con los hinchas de Estudiantes, que contaron cómo viven las horas anteriores a un partido que puede depositar al equipo platense en las semifinales de la Copa Libertadores.

VIDEO | ¿Los hinchas de Corinthians cuantos jugadores actuales de Estudiantes conocen?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?