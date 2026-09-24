Foyth y Almada se pierden la triple fecha FIFA con la Selección

El volante ofensivo Thiago Almada y el defensor Juan Foyth (ex Estudiantes) fueron desafectados de la Selección argentina por lesión y se perderán la triple fecha FIFA.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la Selección argentina a través de sus redes sociales.

Lo curioso de esta situación es que ambos jugadores venían arrastrando molestias físicas en los últimos tiempos.

Almada había sido reemplazado a los cinco minutos del partido entre River y Huracán el sábado pasado por la décima fecha del Torneo Clausura y se confirmó que padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps.

Mientras que Juan Foyth se había perdido los últimos partidos con el Villarreal de España por unas molestias musculares.

Aún no hay confirmación acerca de los jugadores que podrían reemplazarlos.

Asimismo, al tratarse de dos futbolistas que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, estarán presentes en el partido despedida de Lionel Messi ante el seleccionado de Benín ya que estarán todos los que fueron campeones del mundo junto al diez.

De hecho, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso (que no jugó la Copa de Mundo por lesión pero fue parte del proceso) y Nicolás Otamendi fueron citados únicamente para este encuentro, que como se sabe, marcará la despedida de la selección del astro rosarino.