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Liga de naciones

Francia e Italia, en un duelo con historia

francia llega como favorito

Por Redacción

Francia, que inició un nuevo proceso a partir de la llegada de Zinedine Zidane como entrenador, enfrenta desde las 15:45, en el Stade de France, a Italia, que se encuentra en pleno proceso de recambio y reconstrucción, por una nueva fecha de la Liga de Naciones.

Los Galos llegan con puntaje ideal y la chance de sacar una ventaja importante en el grupo. Mientras que la “Azzurra” necesita reaccionar después de un primer tramo irregular.

Es la tercera fecha de la fase de grupos y el que gane se acomoda en la tabla, y el que pierde queda obligado a remar en las dos fechas que quedan.

El equipo francés ganó sus dos partidos, ambos de visitante y por la mínima: 1-0 ante Turquía y 1-0 ante Bélgica. Son los únicos seis puntos disponibles y lo tienen a Francia entre los que más sólidos vienen mostrándose, aunque sin goleadas que impresionen.

Italia, por su parte, tuvo un arranque de contrastes. Cayó de local frente a Bélgica (2-0), un golpe duro en su propia casa, pero se recompuso con una goleada por 4-1 ante Turquía, en Estambul, que le devolvió algo de confianza. Con 3 puntos en 2 presentaciones, necesita un resultado positivo para no quedar lejos de la cima del grupo.

Mientras que en el Stade Maurice Dufrasne, también conocido como Stadium Standard de Liège, Bélgica, uno de los seleccionados que andar ganador en esta Liga de Naciones, recibe desde las 15:45 a Turquía, con la necesidad de otro triunfo.

Ambas selecciones llegan al choque con la obligación de recuperarse tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Bélgica viene de caer por 1-0 ante Francia; mientras que Turquía sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Italia.

Ayer, Alemania le ganó 2-0 a Serbia; en tanto que Portugal, sin la presencia de Cristiano Ronaldo, goleó 4-2 a Dinamarca, en Copenahue. En Atenas, Grecia empató 2-2 coln Países Bajos; mientras que Gales dio la sorprensa al derrotar por 2-1 a la Noruega de Haaland.

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