Francisco Ballesteros, tras sentenciar el triunfo de Gimnasia en el clásico de Reserva: "El gol llegó en el momento indicado"

La victoria de la Reserva de Gimnasia frente a Estudiantes tuvo un cierre soñado para El delantero de Gimnasia, Francisco Ballesteros, fue el responsable de estampar el segundo grito en el clásico de Reserva y sentenciar el triunfo definitivo en el estadio del Bosque.

El protagonista, que convirtió su primer tanto en esta categoría, no ocultó su inmensa emoción: "Fue un año largo, un año difícil para mí. Tuve lesiones y por suerte se hizo desear, pero el gol llegó en el momento indicado".

Respecto a la acción, que llegó casi en la última jugada, el juvenil resaltó: "El partido fue muy físico. Hice todo lo posible y por suerte la pelota me quedó a mí. Al momento de definir me puse tranquilo y lo busqué todo el partido, llegó a lo último. Yo creo que más que eso no puedo pedir".

Además, Ballesteros reconoció la confianza de su familia y amigos que lo alentaron en la previa: "Varias personas me dijeron que hoy se iba a dar, así que les toca agradecer a todos ellos porque lo soñaron. Mi familia, amigos y los compañeros en el club me decían que hoy era el día".