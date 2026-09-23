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Francisco Ballesteros, tras sentenciar el triunfo de Gimnasia en el clásico de Reserva: "El gol llegó en el momento indicado"

El delantero del Lobo anotó su primer tanto en la categoría para liquidar el duelo en el Bosque

Por Redacción

La victoria de la Reserva de Gimnasia frente a Estudiantes tuvo un cierre soñado para  El delantero de Gimnasia, Francisco Ballesteros, fue el responsable de estampar el segundo grito en el clásico de Reserva y sentenciar el triunfo definitivo en el estadio del Bosque.

El protagonista, que convirtió su primer tanto en esta categoría, no ocultó su inmensa emoción: "Fue un año largo, un año difícil para mí. Tuve lesiones y por suerte se hizo desear, pero el gol llegó en el momento indicado".

Respecto a la acción, que llegó casi en la última jugada, el juvenil resaltó: "El partido fue muy físico. Hice todo lo posible y por suerte la pelota me quedó a mí. Al momento de definir me puse tranquilo y lo busqué todo el partido, llegó a lo último. Yo creo que más que eso no puedo pedir".

Además, Ballesteros reconoció la confianza de su familia y amigos que lo alentaron en la previa: "Varias personas me dijeron que hoy se iba a dar, así que les toca agradecer a todos ellos porque lo soñaron. Mi familia, amigos y los compañeros en el club me decían que hoy era el día".

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