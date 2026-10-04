Franco Colapinto avanzó ocho lugares y terminó 13° en el GP de Baréin de Fórmula 1 en Malasia: ganó Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Malasia y obtuvo su primera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés, que había hecho la pole, dominó de principio a fin una carrera que se retrasó una hora y media a causa de la lluvia y tuvo tres safety car.

Franco Colapinto, que arrancó 21º, recuperó ocho posiciones y finalizó 13º, por delante de Pierre Gasly que fue 16º. El podio lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

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