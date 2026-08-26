Franco Colapinto cerca de asegurar su asiento en la Fórmula 1 para el 2027

Franco Colapinto, el piloto argentino de 23 años, continuará como corredor titular en la escudería francesa durante la temporada 2027 de la máxima categoría. La confirmación oficial es inminente a través de una pieza audiovisual con la participación del propio deportista junto al asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore. Este directivo resultó una figura fundamental para lograr un préstamo de cinco años desde Williams.

Con este acuerdo, el bonaerense afrontará su segunda campaña completa en la élite del automovilismo mundial. Este hito marca el regreso de un representante nacional a una temporada íntegra tras 46 años, una marca establecida por Carlos Alberto Reutemann en sus participaciones de 1980 y 1981, etapa en la cual alcanzó el subcampeonato con Williams. El medio Infobae adelantó el 25 de julio el avance del trato y pronosticó el anuncio para la semana posterior al Gran Premio de Países Bajos.

Las razones de la renovación

La extensión del vínculo responde al excelente desempeño del pilarense al volante del Alpine A526. Desde la base de Enstone valoran el cuidado del vehículo y su constancia en la pista. Entre los campeonatos de 2025 y 2026, el joven acumula 29 carreras iniciadas y finalizadas con éxito. Estos números lo posicionan como el competidor con mayor cantidad de pruebas completadas en las últimas dos temporadas y el tercero con más giros registrados en 2026. Hasta el momento, suma 19 unidades en el presente año, con actuaciones destacadas en Miami (séptimo puesto) y Canadá (sexta posición).

Su estilo de manejo se caracteriza por la prolijidad absoluta. Los pocos incidentes reportados tienen explicaciones técnicas precisas. Por ejemplo, el despiste en la clasificación de Silverstone fue causado por daños en el suelo del monoplaza. A su vez, el leve impacto en la segunda práctica libre de Hungría ocurrió con un auto al límite de adherencia y con merma de performance, en un sector de la pista donde varios pilotos sufrieron complicaciones.

Flavio Briatore anticipó el 23 de junio una pronta resolución antes del receso y mostró su respaldo público en redes sociales tras el suceso húngaro. El italiano destaca una evolución del 100 % respecto a la campaña anterior, un progreso que también despertó el interés de otros equipos de la parrilla para sondear su situación a futuro.

Resultados en un contexto adverso

El talento del argentino brilla a pesar de la reciente caída en el rendimiento del equipo francés. Alpine perdió su lugar de privilegio tras ceder terreno ante Racing Bulls y sufre la presión constante de escuadras como Audi, Haas y Williams. En el circuito de Hungaroring, el argentino finalizó por detrás de los dos Aston Martin, vehículos beneficiados con 16 mejoras aerodinámicas desde la fecha de Silverstone.

A pesar de este complejo panorama, protagonizó una recuperación histórica en Silverstone, donde partió en el decimonoveno lugar para culminar en la novena colocación con diez puestos a favor. En el Gran Premio de Bélgica rescató un punto valioso tras una maniobra excepcional para superar al mismo tiempo a Pierre Gasly y Liam Lawson en un movimiento magistral.

Asimismo, avanzó posiciones en nueve de las doce carreras dominicales disputadas. Su rápido poder de reacción le permitió eludir un accidente con Lawson al inicio del Gran Premio de Australia. En el Gran Premio de Países Bajos, su última presentación, terminó decimocuarto en medio de fuertes controversias por una sanción recibida.

Apoyo financiero y próximos pasos

El aspecto deportivo se complementa a la perfección con el sólido respaldo económico de su patrocinador principal, empresa decidida a acompañar su trayectoria hasta la obtención de un título mundial. Esta combinación de talento y financiamiento cimentó la continuidad en la escuadra donde debutó el 18 de mayo de 2025 por la séptima fecha de aquel campeonato. Cabe recordar sus primeros pasos absolutos en la categoría con Williams en la decimoquinta cita de 2024 y su posterior etapa en 2025 en reemplazo de Jack Doohan.

El actual ciclo le permitió aprovechar por primera vez una pretemporada completa y competir en igualdad de condiciones desde la primera luz verde del año. Si bien Alpine perdió recientemente la quinta ubicación en el Campeonato Mundial de Constructores, la escudería prepara actualizaciones urgentes. Los elementos de mejora implementados hace poco en el vehículo de su compañero Pierre Gasly estarán a disposición del piloto argentino para la cita en Monza, Italia, a disputarse del 4 al 6 de septiembre.