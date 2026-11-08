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Deportes

Franco Colapinto corre el Gran Premio de Brasil: grilla, hora y TV

Por Redacción

Este domingo se disputará el Gran Premio de Brasil, que se disputa en Interlagos, y Franco Colapinto picará desde el 15° lugar con el objetivo de acercarse a la zona de puntos y tratar de sumar para su escudería.

La carrera dará inicio a las 14.00hs de Argentina y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Seguí toda la previa y el minuto a minuto por acá, en EL DÍA.

Grilla de partida del GP de San Pablo, con Colapinto

  • Lando Norris (McLaren)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Nico Hülkenberg (Audi)
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing)
  • Oliver Bearman (Haas F1 Team)
  • George Russell (Mercedes)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Rafael Câmara (Haas F1 Team)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Max Verstappen (Red Bull Racing)
  • Sergio Pérez (Cadillac)
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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