Franco Colapinto corre el Gran Premio de Brasil: grilla, hora y TV

Este domingo se disputará el Gran Premio de Brasil, que se disputa en Interlagos, y Franco Colapinto picará desde el 15° lugar con el objetivo de acercarse a la zona de puntos y tratar de sumar para su escudería.
La carrera dará inicio a las 14.00hs de Argentina y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Seguí toda la previa y el minuto a minuto por acá, en EL DÍA.
Grilla de partida del GP de San Pablo, con Colapinto
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull Racing)
- Oliver Bearman (Haas F1 Team)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Câmara (Haas F1 Team)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Sergio Pérez (Cadillac)
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