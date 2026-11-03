Franco Colapinto: la “zona gris” del reglamento de la F1 que atormenta al argentino

Todos los flashes y las cámaras se fueron con Kimi Antonelli, una vez finalizado el Gran Premio de México. Algo lógico, ya que el piloto italiano hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula Uno.

En lo que respecta a Franco Colapinto había terminado en la octava colocación luego de cruzar la meta de llegada, pero tras cartón se vio beneficiado por la penalización de Oscar Piastri (McLaren) avanzando un puesto más al igual que Pierre Gasly (noveno).

Todo era felicidad en la escudería Alpine, ya que sus dos pilotos volvían a la zona de puntos: Franco Colapinto (6) y Gasly (2). Ocho unidades que valían como oro para el equipo francés en la disputa del Campeonato de Constructores de la máxima categoría del automovilismo internacional.

En el caso de Colapinto cerraba un fin de semana espectacular, que le permitía cortar una larga racha sin sumar. Además, el argentino volvió a realizar una largada genial, ya que pasó del undécimo cajón de partida al séptimo puesto, dejando atrás entre otros a su compañero de equipo.

Claro que después de la competencia en el legendario Autódromo “Hermanos Rodríguez” se vendría la peor noticia para Colapinto y Gasly. Los comisarios deportivos del Gran Premio de México comunicaron una anomalía cometida por ambos pilotos de Alpine, que quedó bajo investigación.

Cuatro horas después de haber finalizado la carrera llegó la notificación de la FIA, el ente rector de la Fórmula Uno, con la penalización para Colapinto de diez segundos y la resta de un punto en la Superlicencia; mientras que Gasly tuvo una sanción de treinta segundos (convertidos de un stop and go) y dos unidades en su licencia.

La penalización de Franco Colapinto fue por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla, debido al accidente de Oscar Piastri y Arvid Lindblad, que obligó al piloto británico-sueco de Racing Bulls a abandonar, cuando la competencia estaba entrando en el tramo final.

En lo que tiene que ver con Pierre Gasly fue también apercibido por no bajar el ritmo en una zona del circuito mexicano, donde había dos banderas amarillas advirtiendo del incidente.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri por provocar el accidente con Lindblad le aplicaron diez segundos de penalización y en ese sentido quedó también fuera de la zona de puntos.

Al comparar ambos hechos, quedó en claro que lo que hizo Piastri fue más severo que lo provocado por Colapinto y Gasly. Con esto a la vista cabe una pregunta: ¿La FIA es igualitaria a la hora de aplicar las sanciones? Parece haber una especie de “boicot” contra la escudería francesa en lo que se ve también perjudicado el piloto argentino.

Quizá, el ente rector de la Fórmula Uno le está haciendo pagar facturas al director general de la de Alpine, el magnate italiano Flavio Briatore por sus declaraciones tras que a Pierre Gasly le quitaran el podio (tercer puesto) en el pasado Gran Premio de Mónaco al ser penalizado con dos sanciones de tiempo (cinco segundos cada una) por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes, cayendo al séptimo lugar y heredando su posición Isack Hadjar (Red Bull).

A todo esto parece también haber un “privilegio” con los pilotos británicos. Cabe recordar que Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán fue muy duro con Colapinto. “Si provoca este accidente en un reinicio, debería recibir al menos una suspensión de una carrera”, disparó tajante, aunque después se disculpó con el argentino.

Alpine perdió más de US$ 7 millones por las sanciones que recibieron sus pilotos, en México

A propósito de lo ocurrido en México tanto Colapinto y Gasly declararon ante los comisarios deportivos de la FIA; mientras que Alpine entregó su telemetría e imágenes como descargo, pero en el ente no lo convalidó y penalizó a ambos pilotos.

Lo que sucede es que en este caso con las banderas amarillas existe una “zona gris” con respecto al reglamento. Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla simple”, explicaron en el documento.

Los comisarios deportivos constataron en la telemetría que Franco Colapinto infringió el artículo B1.8.4a del reglamento al no reducir la velocidad lo suficiente en un sector con bandera amarilla.

Según lo que se pudo analizar, Colapinto perdió 18 centésimas en ese pasaje al aminorar la marcha respecto a sus últimas cinco vueltas en ese lugar. Esa merma se traduce en un 2.9% de baja de velocidad, mientras que la condición establecida por el reglamento es de un 5%.

Sin embargo, la vara de las autoridades no parece haber sido la misma con Liam Lawson, quien levantó con la presencia de la doble amarilla, pero que en el mismo tramo donde Franco fue sancionado, el piloto de la escudería Racing Bulls resignó solo 13 centésimas y redujo un 2,3% respecto a sus últimas cinco vueltas, aunque el neozelandés no recibió ninguna pena y como quedó dicho finalizó séptimo.