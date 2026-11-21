

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena clasificación, por lo que largará noveno en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La pole position fue para el neerlandés Mac Verstappen (Red Bull), quien irá en busca de su cuarto triunfo en la temporada.

Colapinto tuvo un discreto inicio en la clasificación, ya que en la Q1 solo pudo terminar en el decimoquinto lugar, lo que insinuaba la posibilidad de que realmente se le complicaran las cosas en la siguiente tanda clasificatoria.

Sin embargo, en la Q2 el argentino exprimió al máximo a su Alpine para quedar séptimo gracias a su registro de 1:34,982. Esta sesión contó con la gran sorpresa de las eliminaciones de las Ferrari del británico Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes se mostraron muy disconformes luego de su clasificación.

Finalmente, en la Q3 Colapinto no pudo mantener el ritmo y tuvo que conformarse con el décimo lugar, aunque por la penalización que recibió el australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió escalar una posición para la carrera del domingo, que está programada para la una de la madrugada.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el mejor tiempo en la clasificación fue para el italiano y campeón del mundo, Kimi Antonelli, quien giró en 1:33,893 en el Circuito Callejero de Las Vegas. Sin embargo, había recibido una penalización de cinco posiciones, por lo que largará en la sexta colocación.

De esta manera, en la pole position iniciará Verstappen, que había quedado a 258 milésimas. A su vez, el top 5 para la largada lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el también británico Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Así largarán GP de Las Vegas:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Isack Hadjar (Red Bull)

5- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Pierre Gasly (Alpine)

9- Franco Colapinto (Alpine)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Lewis Hamilton (Ferrari)

12- Nico Hulkenberg (Audi)

13- Gabriel Bortoleto (Audi)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Rafael Camara (Haas)

16- Sergio Pérez (Cadillac)

17- Oscar Piastri (McLaren)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Valtteri Bottas (Cadillac)

20- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

21- Lance Stroll Jr. (Aston Martin )

22- Oliver Bearman (Haas)