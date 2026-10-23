Franco Colapinto terminó 17° en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto redondeó una discreta actuación y terminó decimoséptimo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto de Alpine registró un mejor tiempo de 1:38,121, para quedar a dos segundos y 69 milésimas del líder de la sesión, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Cabe señalar que el argentino no arrancó de la mejor manera este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. Luego de los problemas que sufrió en Singapur, Alpine optó por cambiar la unidad de control electrónica del monoplaza A526 del piloto y, por superar el límite permitido por la Fórmula 1, tendrá una sanción de de diez posiciones en la grilla de salida para la carrera del domingo.

La escudería donde se destacar el nacido en Pilar debió reemplazar un componente electrónico para la cita en Austin (Texas), utilizando la cuarta unidad del año sobre un máximo de tres permitidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La sanción para Colpainto llega tras una seguidilla de complicaciones técnicas que afectaron al auto del pilarense en las últimas competencias. Tras los fallos en el motor de combustión interna y en los sistemas de baterías sufridos en los compromisos previos, Alpine se vio obligado a renovar elementos clave para asegurar la confiabilidad.

De todas formas, el argentino no fue el único penalizado por la FIA tras superar el límite de modificaciones establecidas en el reglamento. Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi) también fueron sancionados con 10 puestos para la grilla por cambios en sus respectivos monoplazas.

Por lo tanto, Colapinto podría ver reducida la pérdida de posiciones en caso de clasificar mejor que los dos otros rivales penalizados. Cabe señalar que la qualy se llevará a cabo este sábado en el segundo turno, mientras que la carrera iniciará en la tarde del domingo en Argentina.