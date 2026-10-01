Franco Colapinto reveló cómo quedó la relación con Lando Norris

La antesala del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 tuvo este jueves como eje central la resolución del conflicto mediático y deportivo que había tenido como protagonistas a Lando Norris y Franco Colapinto tras el incidente registrado en Bakú. Aquel choque múltiple, que derivó en el abandono de ambos coches de Alpine y del vehículo del piloto británico, había generado duras críticas por parte del corredor de McLaren, quien incluso llegó a reclamar una sanción disciplinaria para el argentino.

Sin embargo, en el circuito de Sakhir, el clima de tensión dio paso a la reconciliación. Norris reconoció públicamente que sus expresiones iniciales respondieron a un impulso anímico desmedido tras la competencia.

“Dije cosas equivocadas que no son un reflejo verdadero de mí o de lo que realmente quería decir en el fondo. Normalmente, no me dejo ganar por las emociones cuando declaro, pero este fue uno de los casos en los que pienso que sí lo hice”, indicó Norris, al asumir la responsabilidad sobre el entredicho.

El británico detalló que se comunicó de forma privada con el pilarense apenas finalizó la jornada del sábado para expresar sus disculpas de manera directa y que, posteriormente, optó por replicar ese mensaje en sus redes sociales debido a la repercusión pública que había tomado el episodio.

“Para mí, lo más importante fue hablar con Franco. Lo hice el sábado por la noche tan pronto como pude y me disculpé”, relató, y añadió sobre la exposición posterior: “Publiqué el post más tarde en la semana para disculparme, para que todos supieran que lo hice, porque también estaba el resto del mundo al que siento que le debo la disculpa. Como pilotos todos nos llevamos bien”. Por último, ratificó el vínculo personal que mantiene con el argentino: “Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien. Siempre tiene buenas intenciones, es un muy buen tipo”.

Por su parte, Colapinto se refirió al episodio este jueves desde el paddock asiático y confirmó que el asunto quedó zanjado tras el diálogo privado entre ambos.

“Hablamos y está todo bien”, contó el piloto nacional, quien minimizó los dichos formulados en caliente por su colega tras la carrera en Azerbaiyán. “Creo que habló en caliente en ese momento”, analizó.

No obstante, el argentino advirtió sobre el impacto que generan las declaraciones de las figuras de la categoría en el ecosistema digital y lamentó la hostilidad que debió afrontar su colega en las plataformas virtuales.

“Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos”, reflexionó.

Superado este cruce, la actividad oficial en pista continuará este fin de semana con la disputa de la decimosexta fecha de la temporada en el trazado internacional de Sakhir, un circuito exigente caracterizado por sus extensas rectas y exigentes zonas de frenaje. Las tandas de entrenamientos libres comenzarán el viernes por la madrugada argentina, la clasificación se desarrollará el sábado en el mismo horario y la competencia final tendrá lugar el domingo.