Franco Colapinto rompió el silencio tras la dura sanción en México: “Fue mi error”

Franco Colapinto rompió el silencio durante las últimas horas después de la penalización que sufrió en el Gran Premio de México que le costó terminar fuera de la zona de puntos. En ese sentido, reconoció su error y se mostró orgulloso por el esfuerzo que realizó Alpine.

“Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche”, aseguró.

Asimismo, el piloto argentino destacó la performance realizada por el equipo que integra la escudería. “En general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero, por desgracia, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”, señaló.

“Hubo múltiples resalidas y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido nuestra recompensa”, sentenció.

Colapinto, que había finalizado en el octavo lugar, fue penalizado por lo que terminó fuera de la zona de puntos. El comunicado de la FIA dice que la sanción fue por “no reducir suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple”.

La determinación de la entidad que regula la Fórmula Uno fue tomada después de varias horas de haber terminado la carrera en la capital mexicana; mientras que además le restan un punto en la superlicencia. Con esta penalización de diez segundos, el argentino concluyó en el décimo quinta puesto de la clasificación general.

Por su parte, Pierre Gasly, que había terminado el puesto 10 lo bajaron a la décima séptima y ultima posición de acuerdo a todos los autos que completaron los 72 giros de la carrera. El francés recibió un “Stop and Go” lo que equivale a 30 segundos.