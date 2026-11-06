Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica libre del GP de Brasil en Interlagos

La actividad oficial del Gran Premio de Brasil en Interlagos se puso en marcha con una primera sesión de entrenamientos libres intensa y con activa presencia argentina. Franco Colapinto completó una sólida actuación, finalizando en el noveno lugar de la clasificación general en la primera práctica libre.

El piloto argentino fue la principal referencia de desarrollo de la escudería francesa durante la tanda inicial, compartiendo garaje de forma circunstancial con el joven novato italiano Gabriele Minì, quien ocupó la butaca de Pierre Gasly por reglamento de juveniles.

El trabajo en pista para Colapinto fue de menor a mayor. En sus primeros giros con compuesto medio, detuvo los relojes en 1:15.072 para ubicarse 11º, distanciado del tiempo inicial fijado por Lewis Hamilton (Ferrari). A medida que la pista mejoró, ajustó su marca a 1:14.832 y posteriormente a 1:14.376, registrando microsectores en verde que le permitieron sostenerse en el lote medio.

El momento de mayor rendimiento a una vuelta llegó tras calzar el juego de neumáticos blandos. Colapinto cerró un giro destacado en 1:13.140, marcando parciales récord en el primer tramo y recortando distancias con los puestos de vanguardia, lo que lo catapultó momentáneamente al tercer escalón del clasificador por detrás de Max Verstappen (Red Bull).

Posteriormente, con un auto cada vez más afianzado, rebajó aún más su registro para quedar a solo 855 milésimas de la punta provisoria comandada por Kimi Antonelli (Mercedes). Durante los últimos 15 minutos del entrenamiento, el equipo Alpine modificó el plan de trabajo y mandó al argentino nuevamente a pista con carga completa de combustible para evaluar el ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos en tanda larga.

Al finalizar la sesión, el clasificador definitivo acomodó a Colapinto en la novena colocación, en una práctica cuyo liderazgo definitivo quedó en manos de Lando Norris (McLaren).

Con un total de 34 vueltas, Colapinto se convirtió en el piloto con mayor cantidad de giros completados en el ensayo inaugural y completará su segunda práctica libre a partir de las 16.