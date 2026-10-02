Franco Colapinto, último en la segunda prueba del GP de Baréin y 15 puestos de penalización

Franco Colapinto cerró en el último lugar la segunda práctica del Gran Premio de Baréin, aunque su posición en la clasificación de tiempos no refleja el objetivo con el que Alpine afrontó la sesión. El equipo utilizó la FP2 para trabajar sobre el ritmo de carrera y aprovechar la jornada para recopilar información de cara al domingo.

La estrategia estuvo marcada también por la penalización de 15 posiciones que el argentino deberá cumplir en la parrilla de largada. Por ese motivo, Alpine priorizó el análisis del comportamiento del auto en condiciones de carrera por encima de la búsqueda de una vuelta rápida.

Colapinto priorizó el ritmo de carrera en la FP2

El piloto argentino terminó 22° en la segunda práctica y quedó lejos de los registros de punta. Sin embargo, su programa de trabajo fue diferente al de varios de sus rivales, que aprovecharon la sesión para buscar tiempos de clasificación.

Colapinto pasó buena parte de la FP2 evaluando cómo responde el Alpine con el tanque cargado, con el foco puesto en obtener datos que puedan resultar útiles durante el Gran Premio. La lluvia que se esperaba para la jornada finalmente no apareció, pero el equipo mantuvo su planificación y apostó por una preparación orientada directamente a la carrera.

La penalización que Franco arrastra para el domingo modifica además la importancia que Alpine le asigna a la clasificación. Con 15 puestos de sanción, el argentino deberá retroceder en la parrilla y tendrá por delante el desafío de recuperar posiciones durante el Gran Premio. Por eso, la información obtenida sobre el rendimiento del auto con carga de combustible se convirtió en uno de los principales objetivos de la jornada.

Charles Leclerc lideró la segunda práctica

Mientras Colapinto trabajaba con otra planificación, Charles Leclerc fue el más rápido de la FP2. El piloto de Ferrari marcó 1:37.528 y quedó al frente de la tabla de tiempos. Isack Hadjar terminó segundo, apenas 0s099 por detrás del monegasco, mientras que Lando Norris ocupó el tercer lugar a 0s137. Max Verstappen, quien había sido el más rápido en la primera práctica, finalizó cuarto con un registro de 1:37.785, aunque estableció su mejor tiempo utilizando neumáticos medios.

Más atrás aparecieron Lewis Hamilton y Oscar Piastri. George Russell y Kimi Antonelli terminaron octavo y noveno, respectivamente, y también consiguieron sus mejores vueltas con neumáticos medios. Pierre Gasly completó los diez primeros lugares con un tiempo de 1:38.588.

Alpine ya prepara la estrategia para el domingo

Más allá del puesto 22 obtenido por Colapinto, el balance de la FP2 para Alpine estuvo centrado en los datos recogidos pensando en el Gran Premio. La sanción que obligará al argentino a retroceder 15 posiciones en la largada convierte la remontada en uno de los principales desafíos para el domingo. Por eso, el equipo aprovechó la segunda práctica para trabajar sobre el rendimiento del auto en condiciones similares a las que encontrará durante la carrera.

El objetivo de Colapinto y Alpine será llegar al Gran Premio de Baréin con la mayor cantidad de información posible para afrontar una carrera en la que el argentino deberá recuperar terreno desde la largada.