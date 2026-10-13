Franco Mastantuono fue operado tras una fractura en la mano izquierda

El atacante argentino, Franco Mastantuono, tuvo que ser operado en las últimas horas a raíz de una fractura sufrida en su mano izquierda. Desde la Fiorentina, club donde milita tras el préstamo del Real Madrid, emitieron un comunicado para anunciar el estado del futbolista, de 19 años, que viene de ser titular en la derrota ante Genoa el pasado fin de semana.

"La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina", explicaron desde el club en el inicio del mensaje oficial.

En ese sentido, concluyeron: "El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga". Así, Mastantuono no se perdería ningún compromiso venidero que tiene Fiorentina en su agenda, con el Como de Nico Paz como próximo partido.

El futbolista, desde su arribo a la Fiorentina, acumula ocho partidos con un total de 559 minutos en cancha. Además, anotó tres goles en la liga Serie A.