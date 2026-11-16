Fuerte de local: el Lobo y sus buenos números en el Bosque

El Bosque será el escenario del partido del lunes 23 ante Newell’s Old Boys y Gimnasia buscará mantener el invicto de los últimos 10 partidos (6 victorias y 4 empates) además de sostener los buenos números de local, donde solamente perdió un partido en el semestre.

Es que, justamente luego de perder su único partido del Clausura en el Zerillo ante Gimnasia de Mendoza, el equipo del Pata Pereyra no volvió a perder en condición de local. En su casa, ganó 5 partidos, igualó 2 y perdió solo el mencionado partido ante su homónimo mendocino.

En su estadio, Gimnasia derrotó 1-0 a River Plate con gol de Alexis Steimbach, luego dio cuenta de Barracas Central por 2 a 0 (tantos de Agustín Colazo y Franco Torres) para caer en la sexta fecha 3-2 ante Gimnasia de Mendoza, luego de que Agustín Auzmendi y Maximiliano Zalazar lograran la igualdad de un 0-2 que luego el equipo no pudo sostener.

De la seguidilla de 10 partidos sin derrotas que arrastra el equipo, el Bosque fue testigo de 3 triunfos y 2 igualdades. Fue victoria 2-1 sobre Tigre (goles de Germán Conti y Agustín Auzmendi, de penal), empató 2-2 con Banfield (Agustín Auzmendi y Pedro Silva Torrejón, los goleadores), igualó en el descuento ante Atlético Tucumán (1 a 1, gol de penal de Marcelo Torres) y ganó en las últimas dos presentaciones: 2-0 sobre Sarmiento (Ignacio Fernández y Franco Torres) y 2-1 sobre Belgrano (Lucas Janson y Agustín Auzmendi).

En el pasado Apertura, los números fueron más parejos respecto de la localía, ya que Gimnasia ganó 4 partidos, empató 1 (el clásico 0-0 con Estudiantes) y perdió 3, todos ellos durante el ciclo de Fernando Zaniratto como entrenador. El Tripero venció a Racing (2-1), Aldosivi (3-1), Estudiantes de Río Cuarto (1-0) y Argentinos Juniors (2-0), mientras que las tres derrotas fueron consecutivamente ante Rosario Central (1-2), Independiente Rivadavia (2-3) y Huracán (0-3).

En el análisis global de 2026, el Lobo ganó más de la mitad de los partidos que jugó como local, con 9 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Si bien ese es un dato positivo, la importancia mayor radica en que Gimnasia atraviesa un muy buen momento en la campaña y el estadio Juan Carmelo Zerillo, sin ser una fortaleza, es uno de los puntos importantes de la campaña del equipo dirigido por el Pata Pereyra.

Por eso, ante Newell’s, el equipo albiazul buscará hacer valer la localía, que las características del torneo podrían provocar que -aunque gane- sea el último partido en el Bosque, ya que enfrentará al ganador de Boca-Independiente Rivadavia (si hay un Boca-Gimnasia, será en la Bombonera) y por la otra vía de la llave viene otro peso pesado como Rosario Central, ganador del Grupo B que compartió con el conjunto tripero.

En este torneo, el Lobo ganó 5 veces, empató 2 y perdió un partido en el estadio del Bosque