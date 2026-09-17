“Fuimos superiores durante toda la serie”

“Estoy muy feliz”, sintetizó en pocas palabras Alexander Medina su emoción tras derrotar a Corinthians y conseguir el pase a las semifinales de la Copa Libertadores.

Con la emoción a flor de piel por el objetivo cumplido, el Cacique dejó en claro que la llave se ganó con justicia. “Jugamos contra un buen equipo que nos planteó mucha dificultad. La hinchada se hizo sentir”, arrancó reconociendo el DT, destacando el empuje de la gente en una noche copera inolvidable.

A la hora de hacer el balance global de la serie, Medina no dudó en marcar la superioridad de su equipo: “Fuimos superiores por manejo de situaciones y por posicionamiento en el campo. Por ambición tuvimos la más clara. En la serie fuimos más que Corinthians”.

El boleto a la siguiente instancia desató la locura en el mundo Pincha, y el entrenador dimensionó lo que significa este hito: “Estoy muy feliz por estar en semifinales de Libertadores, para nosotros es un gran paso”.

De cara al futuro, asoma la posibilidad de enfrentar a Flamengo. Medina elogió el poderío del cuadro brasileño, pero pidió cautela. “Tiene muy buenos futbolistas, es un gran equipo y ha generado una hegemonía muy grande durante los últimos años”, analizó. Pese al enorme respeto por el adversario, demostró confianza en sus dirigidos para la próxima etapa. “Conozco la característica del rival y la problemática que nos pueden poner, pero también trataremos de minimizar esas virtudes y potenciar las debilidades que puedan tener”, anticipó.

Para finalizar, el entrenador prefirió enfocarse en el presente y celebrar la ruptura de una extensa racha. “Ahora lo que toca es disfrutar el momento, porque Estudiantes de La Plata desde el 2009 no llegaba a semifinal de Copa Libertadores y para nosotros es un gran paso. La verdad que estamos muy felices los jugadores, la gente que vino aquí y la afición que quedó en La Plata”, concluyó.