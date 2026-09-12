Funes Mori lesionado y sorpresas en la nómina

Estudiantes sumó una nueva baja para recibir esta tarde a Platense. Ramiro Funes Mori sufrió una pequeña lesión muscular y no podrá ser tenido en cuenta para un partido donde Alexander Medina apostará por darle descanso a los titulares de cara a la revancha del miércoles ante Corinthians. En lugar del Mellizo ingresa Máximo Desábato, quien podría sumar minutos.

Con relación a la lesión del defensor central, el Club comunicó a través de su redes sociales: “Parte médico: Ramiro Funes Mori presenta un traumatismo en el muslo derecho con hematoma intramuscular”.

En este sentido, la lesión que sufrió el defensor central es producto de un golpe directo en la pierna que provoca una acumulación o sangrado de sangre dentro del tejido del músculo. Esta lesión es frecuente en deportes de impacto y genera dolor e inflamación local. El tiempo de recuperación es de entre una o dos semanas.

Ante la lesión de Funes Mori, Medina sumó una nuevo problema a pocos días del duelo más importante del año. Tiago Palacios todavía espera recibir el alta médica luego del desgarro que sufrió, mientras que Tomás Palacios será evaluado durante los próximos días para determinar si puede llegar al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. A este escenario también se agregó Lucas Alario, quien sufrió un desgarro y se convirtió en otra baja para el entrenador uruguayo.

Por otro lado, con respecto a la nómina de concentrados, se destaca el ingreso a la nómina del defensor central Máximo Desábato, que en la jornada pasada ante Vélez en el Estadio José Amalfitani también fue convocado, aunque no sumó minutos.

A diferencia del partido pasado, el Chavito tiene hasta chances de ser de la partida y compartir dupla central junto a Valente Pierani. Cabe resaltar que Desábato lleva disputado un partido con la camiseta de Estudiantes: el año pasado ante Defensa.