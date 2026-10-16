Funes Mori y una noche en donde dio la talla

Ante la inesperada chance que se le presentó por la inhabilitación por parte de CONMEBOL a Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori vivió una noche particular siendo parte de la zaga albirroja frente a Flamengo. El mendocino, que había sido titular en Santiago del Estero el pasado fin de semana en el empate 2-2 con Central Córdoba, donde fue protagonista directo en el segundo tanto del Ferroviario, mostró una mejor versión en, quizás, el partido más importante que la ha tocado disputar desde su llegada a principio del año 2025.

La jornada comenzó con una ovación para el ex defensor de la Selección Argentina, cuando la voz del estadio UNO lo anunció en la formación inicial. Inmediatamente, la parcialidad pincharrata entonó el clásico “Estudiooo, estudiooo”, entendiendo el contexto y respaldando al futbolista de 35 años que se encontraba junto a sus compañeros realizando los movimientos pre competitivos en el campo de juego.

Ya con el partido en marcha, el ex River, Everton y Villareal, tuvo varios cruces importantes para comenzar a asentarse ante un Mengão que salió a atacar al Pincha e imponer condiciones. Con la pelota en los pies, no arriesgó de más, buscando la opción más sencilla y formando un buena dupla con Santiago Núñez en la primera etapa para intentar contener a Bruno Henrique, quien fue el hombre más adelantado del equipo de Leonardo Jardim.

En el complemento, sufrió la gambeta indescifrable del colombiano Jorge Carrascal e intentó ser rueda auxilio de Gastón Benedetti, cuando el lateral pasó al ataque.

En todo momento, intentó mantenerse cerca de su marca y anticipar a los atacantes de la escuadra carioca. Mientras que en la jugada en donde todo el León pidió roja por un codazo de Lucas Paquetá a Ezequiel Piovi, fue uno de los primeros en llegar a reclamar roja al árbitro paraguayo Juan Benítez.

También tuvo presencia en el área adversaria, ya que en la etapa inicial tuvo una chance de cabeza que no pudo capitalizar y a los 73’, volvió a ganar en campo enemigo, pero la pelota se fue por arriba del arco defendido por Agustín Rossi.

De esta manera, pese a las dudas que pesaban sobre él por sus actuaciones desde su llegada para vestir la camiseta roja y blanca, Ramiro Funes Mori terminó teniendo un correcto desempeño y recibiendo el apoyo del hincha albirrojo en una noche, que como todas las de Copa Libertadores, tuvo un condimento especial tanto para el hombre surgido en River, como para la parcialidad pincharrata.

Mientras se aguarda por la definición del tema Rojo, por el cual Estudiantes recurrirá al TAS, el defensor dijo presente para llevar tranquilidad a Alexander Medina ante una parada complicada como Flamengo, en la cual demostró estar a la altura de las circunstancias.