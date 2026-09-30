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Gabriel Neves fue operado tras la fractura sufrida en la muñeca y empieza una larga recuperación

Por Redacción

Estudiantes confirmó que el mediocampista uruguayo Gabriel Neves atravesó sin complicaciones la intervención quirúrgica para reparar la grave lesión sufrida durante la final frente a Rosario Central en Santiago del Estero. 

A través de sus redes, el Pincha informó: "En el día de la fecha, Gabriel Neves fue operado con éxito de su fractura en la muñeca izquierda". En el mismo escrito, se brindaron los detalles sobre el procedimiento médico llevado a cabo en la ciudad y los profesionales a cargo del mismo: "La cirugía fue realizada en el Instituto Médico Platense y estuvo a cargo de los Doctores Manuel Berro y Hugo Montenegro". Finalmente, el mensaje cerró con un cálido respaldo institucional para el volante: "¡Pronta recuperación, Gabi!".

El paso por el quirófano fue el corolario de una situación por demás desafortunada que condicionó fuertemente el desarrollo del partido para el conjunto dirigido por Alexander Medina. La decisión del "Cacique" de incluir al uruguayo entre los once titulares tuvo un final abrupto y doloroso cuando apenas transcurrían 12 minutos de la primera etapa.

Tras una intensa disputa aérea con un futbolista rival, el número 8 albirrojo cayó mal sobre el césped y terminó apoyando todo el peso de su cuerpo sobre uno de sus brazos. Visiblemente dolorido y tomándose la zona afectada, Neves hizo la seña inmediata al banco de suplentes para que el cuerpo médico ingresara a atenderlo.

Luego de recibir las primeras asistencias fuera de los límites del campo de juego, el exjugador del San Pablo tuvo que abandonar el Estadio Único Madre de Ciudades a bordo de una ambulancia. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde los estudios por imágenes determinaron que había sufrido una fractura con desplazamiento en la muñeca izquierda.

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