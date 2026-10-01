Gabriel Neves fue operado y comenzó con la recuperación

Gabriel Neves fue operado con éxito. El uruguayo fue intervenido quirúrgicamente de su fractura en la muñeca izquierda. De esta manera, comenzará el periodo de recuperación y estará fuera de las canchas hasta la próxima temporada.

El mediocampista había sido sustituido antes de los 10 minutos del primer tiempo en la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, tras el golpe en la muñeca. En su lugar ingresó Jalil Elías, quien también tuvo que abandonar la cancha por una lesión muscular.

La cirugía se llevó a cabo en el Instituto Médico Platense y estuvo a cargo de los doctores Manuel Berro y Hugo Montenegro. “¡Pronta recuperación, Gabi!”, fue el mensaje que publicó el club para acompañar al mediocampista en este nuevo proceso.

De esta forma, Neves se suma a la lista de bajas del entrenador Alexander Medina para afrontar los próximo compromisos de alto riesgo que tiene Estudiantes por delante.