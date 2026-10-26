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Hoy a las 17

Gala del Balón de Oro con Messi nominado

Por Redacción

El Balón de Oro tendrá hoy una nueva edición con una ceremonia especial en Londres. La entrega del prestigioso galardón se realizará desde las 17 en el teatro London Palladium, en el marco del 70° aniversario del premio que distingue al mejor futbolista del mundo. Será la primera vez que la gala se celebre en la capital inglesa, como homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador en 1956.

Entre los principales candidatos aparecen Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri y Lionel Messi, quien buscará ampliar su récord de ocho conquistas. También se destaca Ousmane Dembélé, ganador de la última edición y campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain.

Por su parte, cabe señalar que la elección estará a cargo de un jurado internacional integrado por periodistas deportivos. Además del premio masculino, se entregará el Balón de Oro femenino y se conocerán los ganadores de los trofeos Kopa, para el mejor joven, y Yashin, destinado al arquero más destacado.

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