Gallardo y Diego Forlán debutaron con el pie izquierdo

Marcelo Gallardo debutó al frente de la selección de Ecuador con un decepcionante 3-0 en contra frente a Corea del Sur, en un partido amistoso disputado en el Estadio Mundialista de Suwon.

Mientras que Diego Forlán, también tuvo un comienzo decepcionante al frente del seleccionado de Uruguayo, que perdió 3-1 frente a Japón, en el marco de la gira que realiza por Asia.

Hasta el minuto 60, Ecuador no había rematado al arco de los asiáticos, sin lograr superar la presión alta que dispuso el español Robert Moreno para su nuevo equipo.

Oh-Hyeung-Gyu (54’), Son Heung Min (58’) y Lee Dong (86’) convirtieron los goles del conjunto coreano en el segundo tiempo.

El primer once del Muñeco en Ecuador estuvo conformado por Galíndez; Preciado, Porozo, Pacho, Estupiñán; Vite, Franco; Arroyo, Yeboah Zamora, N. Angulo; y Jordy Caicedo.

Juan Angulo, Castillo, Mercado, Minda y Valencia ingresaron ya con el marcador 2-0 en contra en busca de refrescar el ataque.

Mientras que el seleccionado “Charrúa” perdió con tantos del volante ofensivo Kiryu Matsuki, que a los 11 minutos de juego abrió el marcador con un golazo desde fuera del área a favor del seleccionado japonés; Hiroki Ito y Ayase Ueda a los 47 y 51 en tiempo de descuento en el complemento; mientras que Maximiliano Araújo había igualado las cosas parcialmente a los 42 de la primera parte.

El “Charrúa” volvió a las canchas luego del polémico y escandaloso Mundial que disputó en Estados Unidos, Canadá y México, donde quedó eliminado en la primera fase de la competencia tras sumar 2 puntos en tres partidos del grupo que compartía con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Esto provocó la salida del entrenador argentino Marcelo “El Loco” Bielsa y apareció el nombre histórico en la “Celeste” de Diego Forlán para tomar las riendas del equipo de manera interina.

A Uruguay todavía le quedan todavía otros dos partidos de la gira que realiza por el continente asiático, que serán frente a Corea del Sur, el próximo lunes en Seúl y el martes 6 de octubre contra India en Calcuta.