“Ganar títulos con esta camiseta es lo que soñé”

El delantero Guido Carrillo volvió a ser fundamental en un nuevo título de Estudiantes, una constante en los últimos años, alzó la Supercopa Argentina como capitán y afirmó que es un logro “importante desde lo anímico para el futuro”.

Demostró que el foco del plantel que capitanea está puesto en la final de la Copa Libertadores, a disputarse el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, al comentar: “Nos queda una final más”.

El Pincha levantó su sexto campeonato en los últimos cuatro años y Guido Carrillo continúa escribiendo páginas doradas en la historia del club de su vida, que actualmente capitanea.

El atacante comentó estar “contento” porque “las finales hay que ganarlas”, aunque reconoció no darle la mayor importancia a “lo que estaba en juego” la noche del jueves, en Córdoba.

En el análisis del partido, Carrillo consideró que habían hecho un buen partido, pero lamentó haber caído en el rendimiento durante los últimos partidos, algo que no puede volverles a pasar, según afirmó.

“Supimos revertirlo y es importante desde lo anímico para lo que viene” aseguró el atacante, que considera que sufrir hasta el último minuto es parte de la “manera de vivir” que caracteriza al conjunto albirrojo de La Plata.

Además, sobre el bajón de rendimiento de los últimos minutos reglamentarios, el capitán comentó que son “cosas del fútbol”, y valoró que, aunque en otro momento se hubieran caído, en esta ocasión el equipo “el equipo se sobrepuso rápido y se puso por encima de nuevo en el marcador”, con “personalidad y mentalidad”.

Tras agradecerle a la gente por el apoyo que recibe, y afirmar que “intenta devolver esa alegría siendo participe importante en las fines con goles”, el jugador de 35 años sentenció la conquista de su sexto campeonato con la camiseta del León: “Obtener un título con esta camiseta es lo que siempre soñé, y ya son seis. Nos queda una final más”.

Carrillo es mito viviente de Estudiantes, que en dos semanas jugará “el partido de sus vidas”.