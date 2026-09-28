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Primera nacional al rojo vivo

Ganaron Ferro y Tristán, que siguen firmes

El equipo de Caballito le ganó a Defensores de Belgrano y aprovechó la derrota de Morón para sacar 6 puntos de luz

Por Redacción

La vicroria de Ferro como visitante 1-0 sobre Defensores de Belgrano, sumada a la derrota de Morón 2-1 ante Los Andes le permitió a Oeste sacar una luz de ventaja de 6 puntos en el liderazgo de la Zona A, a cinco fechas del final del torneo. El equipo dirigido por Juan Manuel Sara mostró credenciales para aspirar al regreso a Primera División tras más de un cuarto de siglo.

Por su parte, en la Zona B, Tristán Suárez le ganó 1-0 a Midland como visitante y llegó a los 57 puntos, cuatro más que Temperley, que perdió 1-0 ante Maipú en Mendoza, aunque Gimnasia de Jujuy (53) jugaba al cierre de esta edición ante San Martín de Tucumán.

Un gol de Emanuel Dening a los 10 minutos de la primera parte le dio la tranquilidad a Ferro, que logró sostener el resultado en la cancha de Defensores de Belgrano. La derrota agónica de Deportivo Morón, con un gol de Franco Tissera para Los Andes en tiempo de descuento fue un duro golpe para el Gallo. Morón había abierto el marcador con gol de Franco Fagundez y Mauricio Asenjo había logrado el transitorio empate para el milrayitas a los 30’ minutos del complemento.

En Libertad, un gol en contra de Isaías Andrada le dio la victoria a Tristán Suárez sobre Midland por 1 a 0. La derrota de Temperley 1-0 ante Deportivo Maipú dejó al Gasolero más lejos de la punta de su zona. El tanto del conjunto mendocino lo hizo Brian Orosco, mientras que sobre la hora Juan Cruz Giacone desperdició el segundo al fallar en la ejecución de un penal.

Atlanta, otro que pelea arriba en la Zona B, derrotó 1-0 a Agripecuario en Villa Crespo. Federico Álvarez en el primer tiempo marcó el tanto del triunfo bohemio. En esa misma zona, en un duelo de necesitados, Nueva Chicago venció como visitante a Almagro. Iván Antunes marcó el tanto de la victoria del Torito.

También fueron partidos claves en las “tablas de abajo” la goleada de Patronato 3-0 sobre San Martín de San Juan con un doblete de Renzo Reynaga y el restante tanto de Tomás Attis; y el triunfo 2-0 de San Telmo sobre Mitre en Santiago del Estero. Martín Battallini y Jerónimo Porto Lapegüe marcaron para el Candombero.

Por su parte, Godoy Cruz dejó pasar la chance de alcanzar a Morón como escolta de Ferro al igualar 2 a 2 con Racing en Córdoba. Santiago Martínez y Rodrigo Fernández le dieron la ventaja al Tomba pero Catriel Peña y Lautaro Ávila (a 5 minutos del final del juego) le dieron la igualdad al conjunto de Nueva Italia. El partido estuvo parado durante algunos minutos por incidentes en las tribunas del estadio Miguel Sancho.

En Salta, Gimnasia y Tiro, que pugna por ingresar al Reducido, venció 1 a 0 a Atletico de Rafaela. Juan Ignacio Capano marcó el tanto del Albo.

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