Ganó Chacarita y mandó al descenso a Chicago

Chacarita le ganó por 2-0 a Nueva Chicago y lo envió a la B Metro en un final infartante en la última fecha de la Primera Nacional, donde el Funebrero y Patronato mantuvieron la categoría, al menos, por un año más.

El Torito necesitaba -al menos- un empate para conseguir un partido extra con el Patrón, que igualó sin goles ante Atlético Rafaela en Santa Fe. Los de Mataderos se sumaron a Güemes, San Miguel y Acassuso como los cuatro equipos que perdieron la categoría.

Chacarita, que también estaba comprometido con el descenso, se impuso ante su público. Los goles del triunfo en San Martín fueron obra de Maximiliano Meléndez, que definió en el medio del área tras un centro atrás del delantero Alexis Domínguez, y de Nicolás Pantaleone, que convirtió de cabeza el 2-0 final que le permitirá jugar una temporada más en la Primera Nacional.

Por su parte, Nueva Chicago tuvo uno menos sobre el final por la expulsión de Román Zalazar tras una dura patada contra Brian Calderara. El equipo de Mataderos jugó muy nervioso y sequedó prácticamente fuera del partido en el inicio del complemento.

Tras una temporada para el olvido, en la que desde el principio coqueteó con la lucha por el descenso, el equipo de Mataderos deberá disputar la Primera B Metropolitana en 2027 por haber cosechado 17 derrotas, 10 empates y tan solo 9 victorias, con 36 goles recibidos y 25 convertidos en las 36 fechas del campeonato de Segunda División.

Mientras tanto, Paraná festeja luego de que Patronato empatara 0-0 con Atlético Rafaela en Santa Fe, en un encuentro donde el arquero local Mayco Bergia, fue la gran figura al tapar varios mano a mano a los delanteros de Patronato. El sufrimiento de los entrerrianos terminó al enterarse de los dos goles en San Martín que le aseguraron la continuidad en la divisional.