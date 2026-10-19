Ganó Ferro y tiene un pie en la final por el ascenso

Ferro Carril Oeste dio un paso clave en el sueño de volver a la máxima categoría luego de 26 años al vencer por 1-0 a Racing de Córdoba. Además de su triunfo, Ferro aprovechó la derrota de Morón para quedar al borde de la final por el ascenso, a la que se accede como ganador de la zona: podría lograrlo el próximo sábado cuando enfrente en Caballito a Chaco For Ever desde las 16, también como local.

El triunfo ante los cordobeses llegó a través de un polémico penal convertido por Lautaro Parisi, a los 13 minutos del segundo tiempo. Bruno Amiconi consideró dentro del área una mano que fue afuera y casual.

El equipo de Juan Manuel Sara deberá jugar una final ante el líder del Grupo B, Tristán Suárez,, que tiene 62 puntos, dos más que Temperley, que igualó en San Juan ante san martín 1 a 1 y mira al equipo de Ezeiza desde abajo.

Los hinchas de Ferro quedaron a la expectativa del resultado de Godoy Cruz pero el Tomba no dejó dudas y le ganó 6 a 3 a Estudiantes con goles de Martín Pino (3), Vicente Poggi, Diego Viera y Axel Rodríguez.

Deportivo Morón, hasta ayer su principal competidor, se quedó sin chances matemáticas de llegar a la final tras perder como local ante Mitre de Santiago del Estero, que se impuso 2-0 (goles de Favio Cabral y Felipe Gorla) y dio un gran paso hacia la salvación.

Nueva Chicago quedó muy comprometido con el descenso al caer como local 1-0 ante Gimnasia de Jujuy. En otros resultados: Los Andes 1-All Boys 1; Chaco For Ever 1-Central Norte 2; Güemes 2-Almagro 1 y San Martín de Tucumán 3- Midland 2.

El ascenso se definirá en una única final en cancha neutral. Si terminan empatados en los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, se definirá por una tanda de penales. El ganador asciende directamente a la Primera División; el perdedor pasará a jugar en los cuartos de final del Torneo Reducido por el segundo ascenso.