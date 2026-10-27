García Calderón: la “primera dama” de la Pelota

En 2019, María Lis García Calderón había decidido dejar la práctica activa del deporte, lo había expresado públicamente en una entrevista a EL DÍA, porque había tomado la determinación con su pareja (Ramiro) de atravesar el proceso de la maternidad. Hoy es mamá y campeona del mundo de Pelota.

Durante los nueve meses de embarazo, que tuvo como fruto a Hilaria, María Lis García Calderón lo pensó y decidió seguir enrollada a esta especialidad, que una de la pioneras, porque es un deporte exageradamente machista, ya que tiempo atrás no dejaban entrar a las mujeres a la cancha, pero ahora eso se tornó más flexible por la intromisión y la expansión de la Pelota en la rama femenina.

En el caso de María Lis Calderón ha tenido un cierre de año espectacular, ya que se subió a lo más alto del podio con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 en pareja con la tucumana Cynthia Pinto, en la especialidad de paleta goma trinquete.

Pocos días después, García Calderón se quedó con uno de los máximos hitos de su carrera como pelotaris al coronarse por primera vez Campeona del Mundo, certamen que tuvo como sede a la ciudad de Buenos Aires en distintas instalaciones como la cancha del CeNARD y el Club Ciudad de Buenos Aires y en Colonia del Sacramento, Uruguay.

“Se puede decir que es la consagración más importante de mi trayectoria, ya está en una Campeonato Mundial Absoluto donde participan todas las especialidades de la Pelota Paleta y en la mayoría de las ocasiones anteriores me tenía que conformar con la medalla plateada; mientras que en el resto en que me quedé con el título fue solamente donde se participaba en trinquete”, expresó la pelotaris platense y que se la puede catalogar como la “Primera Dama” por ser una de las mujeres más importante de la historia de la pelota de nuestro país.

En este caso. El seleccionado argentino femenino de trinquete estuvo conformado con cuatro representantes de nuestro país, ya que no hay ni titulares, ni tampoco suplentes. Además de la platense García Calderón estuvo conformado por Sabrina Andrade, Cynthia Pinto y Lucía Lumini.

A todo esto, Hilaria, que el pasado 17 de este mes cumplió cinco años, se transformó en la mascota del equipo argentino. “La verdad que lo de la chiquita es maravilloso porque se ganó el afecto y el cariño de todo el mundo y también disfruta de ver a su madre jugar dentro de una cancha. En esto tiene mucho que ver sus abuelos y mi esposo que la cuidan. La verdad es algo maravilloso verla correr en la cancha o como comparte el podio escuchando el himno”, recalcó la pelotaris platense.

Claro que el tiempo del retiro de García Calderón (41 años) parece cercano. Quizás el año que viene con los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, marquen el cierre de una extensa -más de dos décadas- y exitosa carrera en la Pelota Paleta nacional e internacional.

María lis García calderón en la redacción del diario el día / elida hilaria, con su mamá y el resto del seleccionado argentino femenino de trinquete, que se coronó campeón del mundo / prensa @cappelota