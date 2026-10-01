Gasly impuso condiciones para correr

“Mientras haya respeto, todo es posible”, afirmó Pierre Gasly. Franco Colapinto reconoció su error y pidió disculpas después del choque que dejó fuera de carrera a los dos pilotos de Alpine y a Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Gasly remarcó que el vínculo personal con Franco Colapinto no quedó roto por el incidente y que ambos mantienen una buena relación fuera de la pista, sostenida durante las últimas dos temporadas pese a los desencuentros deportivos. “Respeto. Sabes, todo se trata de respeto; mientras lo haya, todo es posible. Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil”, expresó el francés al referirse a la convivencia dentro de Alpine.

El choque ocurrió cuando faltaban 15 vueltas para el final en el circuito callejero de Bakú. Colapinto bloqueó las ruedas al iniciar la frenada, perdió el control y golpeó a Gasly. El impacto también dejó fuera a Lando Norris, de McLaren. La colisión hizo que Racing Bulls superara a Alpine en la tabla general, mientras Gasly lamentó el resultado: “El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”.

El piloto argentino asumió la responsabilidad de inmediato y pidió disculpas a su compañero, al equipo y a Norris. Franco Colapinto.