Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
QUIERE “RESPETO”

Gasly impuso condiciones para correr

Archivo

Por Redacción

“Mientras haya respeto, todo es posible”, afirmó Pierre Gasly. Franco Colapinto reconoció su error y pidió disculpas después del choque que dejó fuera de carrera a los dos pilotos de Alpine y a Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Gasly remarcó que el vínculo personal con Franco Colapinto no quedó roto por el incidente y que ambos mantienen una buena relación fuera de la pista, sostenida durante las últimas dos temporadas pese a los desencuentros deportivos. “Respeto. Sabes, todo se trata de respeto; mientras lo haya, todo es posible. Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil”, expresó el francés al referirse a la convivencia dentro de Alpine.

El choque ocurrió cuando faltaban 15 vueltas para el final en el circuito callejero de Bakú. Colapinto bloqueó las ruedas al iniciar la frenada, perdió el control y golpeó a Gasly. El impacto también dejó fuera a Lando Norris, de McLaren. La colisión hizo que Racing Bulls superara a Alpine en la tabla general, mientras Gasly lamentó el resultado: “El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”.

El piloto argentino asumió la responsabilidad de inmediato y pidió disculpas a su compañero, al equipo y a Norris. Franco Colapinto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?