Alpine cortó una racha de dos fechas sin sumar en la Fórmula 1 con un quinto puesto de Pierre Gasly y un sexto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Con ambos monoplazas entre los seis primeros en el trazado callejero, la escudería francesa cosechó 18 puntos, aunque Gasly consideró que un problema técnico limitó el alcance real del equipo.

Tras bajarse del auto, el piloto francés analizó lo ocurrido ante la prensa, según consignó Motorsport.com. “Voy a empezar diciendo que fue nuestra mejor carrera como equipo y que definitivamente nos vamos a quedar con lo positivo. También quiero destacar que fue una carrera muy divertida en la que participé y que disfruté mucho peleando en la parte delantera del pelotón”.

Gasly contó que el comienzo le permitió meterse en la discusión de adelante, antes de que apareciera la advertencia desde el muro. “Al principio estábamos volando y conseguí avanzar hasta la tercera posición. En ese momento realmente sentía que teníamos el ritmo como para quizás incluso luchar por la victoria. Y justo cuando llegué al tercer puesto, me dijeron por radio que el auto se estaba sobrecalentando y que tenía que reducir la potencia. Y tuvimos que correr con la potencia reducida durante 45 vueltas”. Durante ese tramo, el francés estuvo involucrado en la pelea de los puestos de arriba junto a Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) y George Russell (Mercedes), entre otros.

La gestión de la temperatura obligó a ceder terreno y postergó el uso completo del motor hasta el tramo final. “Tenía que dejar distancia con el auto de adelante. Podía ir pegado a su caja de cambios, pero tenía que abrir esa distancia para enfriar el auto. Realmente siento que teníamos el podio a nuestro alcance y seguía pidiendo que me dejaran volver a utilizar toda la potencia, pero recién me lo permitieron en las últimas dos vueltas”.

El inconveniente resultó llamativo por el contexto térmico del circuito callejero, marcado por temperaturas bajas que rondaron apenas por encima de los diez grados. “Vamos a revisar exactamente qué pasó, porque veo que todos ustedes están usando camperas de invierno y yo también llevo una campera de invierno. No entiendo muy bien por qué el auto se estaba sobrecalentando, pero, más allá de eso, fue un esfuerzo increíble de todo el equipo”.

A los 30 años, Gasly dudó de que el equipo pudiera haber previsto la falla y estimó cuánto perdió en pista mientras corría con restricciones. “No tengo idea (si podríamos haberlo previsto) y no creo que lo hayamos visto venir. Pero sí, durante esas 45 vueltas, creo que en la situación más extrema estaba perdiendo más de un segundo por vuelta con el modo de motor de menor potencia que estábamos utilizando. Estoy contento de haber terminado quinto, pero sí, definitivamente el auto era muy rápido y había más para conseguir”.

Desde la estructura de Alpine, el asesor ejecutivo Flavio Briatore valoró la actuación conjunta en un comunicado oficial. “Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración”. En lo más alto del podio quedó Max Verstappen con Red Bull, quien alcanzó su 75ª victoria, escoltado por Lando Norris y Oscar Piastri. La actividad del calendario continuará el próximo fin de semana en Lusail, con el Gran Premio de Qatar, y cerrará la temporada en Yas Marina, Abu Dhabi.