A pesar de las especulaciones y las dudas que se instalaron durante la semana, finalmente Gastón Benedetti fue de la partida en la final de la Copa Libertadores disputada ayer en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ese contexto, el Vasco ocupó el andarivel izquierdo, por detrás de Joaquín Tobio Burgos. En relación con el resto de la formación, Alexander Medina mantuvo la base que había utilizado en la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Siguiendo esta misma línea, el resto de la defensa estuvo compuesta por Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Marcos Rojo. En tanto que Eros Mancuso se posicionó en el carril contrario.

Ya en mitad de cancha, el pibe de Chascomús alternó entre la línea media y el ataque. Mientras que la sociedad entre Ezequiel Piovi y Alexis Castro, se mantuvo como estaba en los papeles durtante la previa.

Por su parte, en el frente de ataque, Guido Carrillo fue la referencia de ataque, con Tiago Palacios como conductor y nexo a la vez con la ofensiva.

Con respecto a la actuación de Gastón Benedetti, el marcador de punta izquierdo tuvo un primer tiempo de mayor a menor. En el comienzo logró encontrar algunas asociaciones interesantes con Tobio Burgos, con quien intentó progresar por ese sector y darle profundidad al ataque albirrojo. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzó a sufrir las proyecciones por su carril de Agustín Giay y Marlos Freitas, que encontraron espacios para avanzar y exigieron su tarea defensiva.

En el complemento, tras el gol de Palmeiras en el amanecer, el entrenador optó por una modificación en esa banda. De esta manera, Eric Meza ingresó en lugar de Gastón Benedetti antes los 10 minutos.