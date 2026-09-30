Gaudio será candidato a presidente del Rojo

El extenista Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año.

Gaudio confirmó que contará con el apoyo económico “más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta”, luego de haber sostenido una reunión con empresarios árabes, aunque dijo que no hay nada sobre un supuesto naming para el estadio Libertadores de América.

Además, el Gato confirmó que no piensa en Independiente como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ya que “la pasión no se puede comprar nunca”. “¿Se imaginan al Real Madrid siendo empresa?, se preguntó el extenista para reafirmar su postura.

“Una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club”, explicó Gaudio, quien ha tenido acercamientos con las agrupaciones “Gente de Independiente” y “Puro Sentimiento Rojo” aunque aclaró que mantiene abierta la posibilidad de sumar a otros sectores.

Por otra parte, descartó la injerencia del Pro en el club y aseguró que Mauricio Macri no está involucrado en el proyecto. “No hace nada por el otro, solo lo que le conviene a el”, dijo el extenista. “A Mauricio lo conozco de otro rubro, nada que ver con Independiente. La gente que te dice ‘che, ¿Mauricio te dice algo de Independiente?’, no lo conoce a Mauricio. Él no hace nada para el otro. Hace solo lo que le conviene a el. ¡Imaginate si va a hacer algo por mi en Independiente!“, amplió. De todos modos destacó que mantiene una buena relación..

Gastón Gaudio es el cuarto candidato a presidente confirmado en la antesala de las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre. Enrique Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni son los otros aspirantes al poder en el club.