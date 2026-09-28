Gaudio suma petrodólares y el Kun apoya a Nakis

Faltan un par de meses para las elecciones en Independiente y son varios los precandidatos postulados. Uno de ellos es Gastón Gaudio quien mantuvo una reunión con el Emir de Qatar, Iamin bin Hamad Al Thani para buscar un acuerdo de inversión que incluiría el sponsoreo en la camiseta y el naming del Estadio.

Hasta ahora oficializaron sus candidaturas Daniel Bertoni, Luciano Nakis y Enrique Sacco, por lo que Gaudio encabezaría una cuarta lista.

Por su parte, el exfutbolista del Rojo Sergio Agüero confirmó que apoyará la candidatura de Luciano Nakis. “Voy a tratar de ayudar con las relaciones internacionales”, dijo Agüero acerca de su participación política en la vida del club que lo lanzó a la fama.

“Mi intención es volver a ayudar a Independiente como lo hice siempre”, dijo el Kun en un canal de streaming. Antes, el propio Luciano Nakis había anunciado públicamente que el Kun integraría su espacio en la Lista Roja. El propio Agüero explicó que su presencia en un cargo está limitada por sus viajes frecuentes por lo quer su función estaría vinculada a las relaciones internacionales.

“Es un área en la que creo que puedo ayudar mucho: generar vínculos con clubes, acercar sponsors y todo aquello que pueda generar nuevos ingresos al club. Estar en ese rol me gusta mucho”, explicó. La incorporación de Agüero al espacio de Luciano Nakis en la Lista Roja suma una figura identificada con el club pero también controvertida por algunas de sus opiniones en el Rojo.