Germán Conti se recuperó de una lesión muscular y será titular ante Atlético Tucumán

De cara al partido trascendental contra Atlético Tucumán, Gimnasia recibió una buena noticia. Germán Conti, que no había viajado a Mendoza por una molestia muscular, respondió bien en el último entrenamiento y volverá al once titular.

El defensor central había sufrido una distensión del músculo pectíneo derecho, producto de un estiramiento excesivo en las fibras del músculo ubicado en la parte superior e interna del muslo y la ingle.

El tiempo de recuperación para la lesión que sufrió Conti era de 2 a 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la lesión. Sin embargo, el cuerpo médico del Lobo no especificó el grado de la molestia que afecta al exjugador de Colón.

No obstante, el exjugador de Colón entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días y el entrenamiento de este jueves fue clave para el cuerpo técnico de Ariel Pereyra, dado que no sabían cómo iba a ser la reacción física del futbolista.

De esta forma, luego de su respuesta positiva, Conti integrará el once titular de Gimnasia en un duelo más que importante ante Atlético Tucumán. En esa línea, reemplazará en el campo a Renzo Giampaoli y será el acompañante de Enzo Martínez en la zaga.

Por su parte, Pereyra apostará al ingreso de Matías Melluso en lugar de Pedro Silva Torrejón, que salió con una molestia muscular en el encuentro ante Independiente Rivadavia. Asimismo, Agustín Colazo entrará en lugar de Mateo Seoane luego de realizar un buen encuentro ante la Lepra mendocina, donde convirtió el gol que le dio al Lobo el empate.