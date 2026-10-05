Gerónimo Rulli aprovechó el descanso en la Selección y visitó las instalaciones de Estudiantes

Gerónimo Rulli, en el descanso de los entrenamientos de la Selección en Ezeiza, recorrió las instalaciones del Country Club de City Bell. En su retorno al predio de Estudiantes, el arquero compartió momentos con los futbolistas juveniles y visitó el sector de concentración del plantel superior.

Durante el duelo internacional, a los 79 minutos y con un rotundo triunfo por seis a cero a favor del conjunto albiceleste, Lionel Scaloni concretó su último cambio con el ingreso del exjugador albirrojo en reemplazo de Emiliano Martínez. Este instante cobró un valor especial para el guardameta surgido de la cantera pincharrata, ya que asumió la capitanía del equipo tras la salida del arquero titular.

De regreso a La Plata y en la antesala de su última práctica bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional, el deportista saludó a viejos conocidos y empleados del club. A lo largo de su recorrido, conoció a varios jóvenes arqueros de las divisiones inferiores, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías a modo de recuerdo.

La visita incluyó el área de descanso de los profesionales en la previa del choque frente a Gimnasia de Mendoza. Luego, el jugador se trasladó al sector amateur para dialogar con los coordinadores y entrenadores formativos.

El deseo de Rulli para Estudiantes

El arquero del City lamentó las derrotas con Rosario Central y Platense y en relación a ello, expresó: “Una lástima que se nos hayan escapado estos dos últimos partidos”. Posteriormente, reconoció de cara a los duelos por semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo y dejó en claro su deseo: “Confío en que en 15 días podamos llegar a una final”.

También, tuvo palabras relacionadas al debut de Tomás Palacios, actual futbolista pincharrata y dijo: “Creo que Estudiantes siempre tuvo algo muy apegado a la Selección. Bilardo en su momento, pero creo que lo más importante es que siempre haya un Pincha en la Selección”.

Además, confesó lo que le dijo al defensor en el entretiempo antes de su ansiado debut con la camiseta albiceleste: “Sí, lo agarré en el entretiempo. Primero que nada le dije que lo disfrute, que se lo merecía y luego, felicitarlo. Es una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, tiene todo para triunfar y ojalá lo haga en Estudiantes”.