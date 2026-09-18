Gerónimo Rulli debutó en el arco del Manchester City en la goleada sobre Norwich

En el marco de la Copa de la Liga de Inglaterra, el Manchester City goleó por 5-0 a Norwich, con el debut en el arco del platense (ex Estudiantes) Gerónimo Rulli. En tanto que el volante Enzo Fernández estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

El equipo Ciudadano no tuvo contemplaciones con su adversario.

F0ue claramente superior durante los noventa minutos y se impuso con contundencia gracias a los goles de Floyd Samba, en dos oportunidades, Cherki, Allan y Ryan McAidoo.