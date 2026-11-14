Gerónimo Rulli titular y capitán

Gerónimo Rulli volvió a sumar minutos con la Selección Argentina. El arquero formado en Estudiantes fue titular y capitán de la Albiceleste en el encuentro de ayer ante Uruguay, disputado en La Bombonera, y ocupó el lugar de Emiliano Martínez.

El Dibu sufrió una fractura de mandíbula y maxilar que requirió una intervención quirúrgica y todavía no está en condiciones de regresar a la actividad. Ante esa ausencia, Rulli fue el encargado de defender el arco argentino.

Aunque pueda parecer una situación inédita, el futbolista de 34 años ya había llevado la cinta de capitán de la Selección mayor el 3 de octubre, durante los últimos minutos del triunfo por 7-0 ante Burkina Faso. En aquella oportunidad, ingresó para reemplazar precisamente a Martínez.

La capitanía de Rulli se explica porque ninguno de los tres referentes que asumieron ese rol en la etapa posterior a Lionel Messi —Lautaro Martínez, el Dibu y Cristian Cuti» Romero— estuvo en cancha desde el inicio.

sorpreas en el once con presencias del fútbol argentino

A pesar de las dudas que mantuvo el entrenador Lionel Scaloni durante la semana, finalmente, Thiago Almada y Gonzalo Montiel sorprendieron en la previa del partido ante la Celeste y fueron de la partida en el Estadio Alberto J. Armando. Por su parte, Facundo Medina le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico, y el ex Talleres de Córdoba ocupó el andarivel izquierdo en el inicio, en lugar del ex Banfield.