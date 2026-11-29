El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el campo de juego del estadio Centenario en la previa de la gran final. Acompañado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, Infantino compartió un momento muy especial, incluso jugando con la pelota del partido. Incluso, regalaron algunas de ellas a los hinchas en las tribunas. Además, hubo una foto política ya que la Conmebol confirmó su apoyo a la relección del italiano a la presidencia de la FIFA.

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