Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia abonó otra parte de los sueldos y presentó un plan de pagos

Durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo, la dirigencia albiazul se comprometió a cancelar el sueldo de agosto antes del 7 de octubre

Por Redacción

Este jueves al mediodía se llevó a cabo una audiencia clave en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar destrabar el conflicto salarial que mantienen Gimnasia y sus trabajadores. En la reunión, los representantes de la institución elevaron una propuesta de regularización de pagos ante las autoridades del Sindicato Utedyc.

Durante la mediación, la dirigencia del Lobo brindó detalles sobre la situación de los haberes correspondientes al mes de agosto. Según expusieron ante la funcionaria laboral, la institución ya abonó un 35% de los salarios, se comprometió a depositar un 15% adicional durante el transcurso de hy, y estimó la cancelación total del saldo adeudado para antes del próximo 7 de octubre.

Además de la cuestión salarial general, las autoridades de Gimnasia informaron haber dado cumplimiento al acuerdo que se había alcanzado específicamente con los empleados del sector de utilería. Asimismo, aclararon que todavía continúa en etapa de evaluación la readecuación del personal perteneciente al área de maestranza.

Con el objetivo de acercar posiciones y continuar el diálogo, la patronal invitó a los delegados y referentes gremiales a mantener un nuevo encuentro en la sede social de calle 4, programado para el jueves 1 de octubre a las 10 de la mañana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?