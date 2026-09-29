Gimnasia anunció la renovación de Mateo Seoane y la compra de un porcentaje de su ficha

Gimnasia oficializó la extensión del contrato del mediocampista Mateo Seoane, en una operación que incluyó la compra del 70% de los derechos del jugador.

De esta manera, el Lobo asegura una participación mayoritaria sobre la ficha del volante central y garantiza su continuidad de cara al armado del plantel de la próxima temporada.

Seoane, nacido el 9 de febrero de 2004 en la localidad bonaerense de Vicente López, se incorporó a Gimnasia a mediados de 2025 proveniente de Vélez Sarsfield. Desde su arribo a la institución, el mediocampista logró insertarse en la estructura del primer equipo, acumulando hasta el momento un total de 27 partidos disputados y un gol convertido. En el transcurso del actual Clausura 2026, el mediocampista ya registra nueve participaciones.

La trayectoria del jugador comenzó en la entidad de Liniers, donde transitó gran parte de su etapa formativa. Su debut oficial en la Primera División del fútbol argentino se produjo el 23 de abril de 2022, durante un encuentro que finalizó con un empate 1 a 1 frente a Barracas Central.

Con el objetivo de sumar rodaje profesional, posteriormente registró pasos por Talleres de Córdoba y Rentistas de Uruguay, previo a su desembarco definitivo en La Plata.

A nivel de selecciones nacionales, el volante integró el combinado juvenil de la Selección Argentina Sub 20 que se coronó campeón en el tradicional Torneo de L'Alcudia durante el año 2022.

Con esta rúbrica y la adquisición de la mayor parte de su pase, el Lobo mantiene a un jugador clave en el mediocampo del Pata Pereyra, con una presencia regular en el esquema del equipo.