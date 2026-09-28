Gimnasia avanza con la colocación del techo de la cancha de Futsal

En los últimos días Gimnasia avanzó en la colocación de la estructura para la cubierta del techo de la cancha de Futsal ubicada en El Bosquecito. La misma podrá ser utilizada para primera, inferiores, entrenamientos cubiertos del fútbol infantil y el área educativa del club.

La obra comenzó durante la gestión de Cowen gracias a un subsidio de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires que se utilizó para el hormigonado integral y el tratamiento con pintura técnica de la carpeta deportiva. Luego se logró un convenio con el Fideicomiso Fuerza Solidaria de la Provincia de Buenos Aires, por el cual se le otorgó al club un crédito de 120 millones de pesos con el objetivo de realizar la cubierta del playón previamente realizado. En los próximos días el espacio quedará techado y le sumará metros importantes a la estructura edilicia del club y a la utilización por parte del futsal albiazul.

El femenino visita a SAT

Esta mañana desde las 9.00, elfemenino de Gimnasia visitará a SAT en Moreno por la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se jugará en el Estadio 12 de Agosto y será transmitido por LPF Play.

El equipo conducido por Silvana Villalobos viene de vencer a Newell ‘s por 1 a 0 para lograr su primera victoria en el Clausura. Pese a la mala campaña y al foco de conflicto con Lali Esquivel (solicitó la libertad de acción por falta de pago), Gimnasia no tiene riesgo de descenso ya que en la tabla anual acumula 28 puntos, muy lejos de las 12 unidades de Unión y las 9 de Newell’s.